Brasile, maxioperazione contro rete di riciclaggio legata al Pcc

SAN PAOLO, 28 MAG - Le autorità brasiliane hanno lanciato una maxi operazione contro una presunta rete di riciclaggio di denaro collegata al Primeiro Comando da Capital (Pcc), una delle principali organizzazioni criminali del Paese, classificata oggi dagli Stati Uniti come organizzazione terroristica straniera. Secondo il Gruppo speciale contro il crimine organizzato (Gaeco) di San Paolo, la struttura avrebbe movimentato circa 26 miliardi di reais, pari a 4,41 miliardi di euro, tra il 2022 e il 2025. L'operazione, denominata "Flusso occulto", ha portato all'esecuzione di cinque mandati di arresto e a numerose perquisizioni nella città di San Paolo e negli Stati di Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul. Le indagini indicano che il Pcc avrebbe utilizzato distributori di carburante e strutture finanziarie per riciclare capitali illeciti. Secondo gli investigatori, negli ultimi anni il Pcc avrebbe ampliato la propria presenza nel sistema imprenditoriale e finanziario brasiliano, arrivando anche nella Faria Lima, principale centro finanziario di San Paolo.