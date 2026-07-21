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Brasile, Lula vara nuove norme per l'industria della salute

BRASILIA, 21 LUG - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha promulgato una nuova normativa per istituire un quadro giuridico permanente dedicato al rafforzamento del Complesso Economico-Industriale della Salute. La legge mira ad ampliare la capacità nazionale di produrre farmaci, vaccini, attrezzature e tecnologie mediche, puntando a ridurre la dipendenza del Paese dalle importazioni straniere. "Non c'è nulla di più sacro, parlando di futuro, del garantire che le persone vivano un po' di più, con più dignità e più salute", ha dichiarato Lula in un video diffuso sui social. Secondo il presidente, il provvedimento favorisce lo sviluppo e l'innovazione, garantendo più sicurezza per il Sus, il sistema sanitario pubblico nazionale, e "più sovranità per curare il popolo brasiliano". Durante la cerimonia, a cui hanno partecipato diversi ministri, il vicepresidente Geraldo Alckmin ha ribadito che "la sovranità è la capacità del Paese di preservare la vita della sua popolazione". L'iniziativa unisce gli sforzi dello Stato all'iniziativa privata per stimolare la crescita del settore sanitario interno.

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