BRASILIA, 21 LUG - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha promulgato una nuova normativa per istituire un quadro giuridico permanente dedicato al rafforzamento del Complesso Economico-Industriale della Salute. La legge mira ad ampliare la capacità nazionale di produrre farmaci, vaccini, attrezzature e tecnologie mediche, puntando a ridurre la dipendenza del Paese dalle importazioni straniere. "Non c'è nulla di più sacro, parlando di futuro, del garantire che le persone vivano un po' di più, con più dignità e più salute", ha dichiarato Lula in un video diffuso sui social. Secondo il presidente, il provvedimento favorisce lo sviluppo e l'innovazione, garantendo più sicurezza per il Sus, il sistema sanitario pubblico nazionale, e "più sovranità per curare il popolo brasiliano". Durante la cerimonia, a cui hanno partecipato diversi ministri, il vicepresidente Geraldo Alckmin ha ribadito che "la sovranità è la capacità del Paese di preservare la vita della sua popolazione". L'iniziativa unisce gli sforzi dello Stato all'iniziativa privata per stimolare la crescita del settore sanitario interno.
Brasile, Lula vara nuove norme per l'industria della salute
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