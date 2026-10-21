JUAZEIRO, 20 OTT - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha legato la propria partecipazione al dibattito con il senatore Flávio Bolsonaro, previsto venerdì su TV Globo, all'autorizzazione del rivale a rendere pubblici i propri dati bancari, fiscali e telefonici, definendolo "ladro". Lo ha dichiarato stasera durante un comizio tra Juazeiro, nello Stato di Bahia, e Petrolina, nel Pernambuco. "Se presenterà un documento che autorizza la revoca del segreto, ci sarà il dibattito, perché un presidente della Repubblica non può confrontarsi con un ladro", ha affermato. La richiesta arriva in vista del ballottaggio presidenziale del 25 ottobre. La campagna di Lula ha già depositato presso il Tribunale superiore elettorale un'autorizzazione alla divulgazione dei dati riservati del presidente e dei suoi familiari, chiedendo che Bolsonaro faccia altrettanto per sé e per i propri parenti ma il suo rivale non ha ancora accettato la proposta.
Brasile, Lula pone una condizione per il dibattito con Flávio Bolsonaro in tv
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