BRASILIA, 15 LUG - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, resta in testa nelle intenzioni di voto per le elezioni presidenziali del prossimo ottobre secondo l'ultimo sondaggio commissionato dalla Genial Investimentos all'istituto di ricerca Quaest. Al primo turno Lula è accreditato del 40% dei consensi, seguito dal senatore Flavio Bolsonaro con il 28%. Più distanti Ronaldo Caiado (4%), Renan Santos (3%) e Romeu Zema (2%). Completano il quadro Cabo Daciolo, Augusto Cury, Joaquim Barbosa e Samara Martins, tutti all'1%, mentre Edmilson Costa, Heró Bezerra e Hertz Dias si fermano allo 0%. Gli indecisi sono l'8% e l'11% voterebbe scheda bianca o nulla. Nei quattro scenari di ballottaggio testati dall'istituto, Lula risulterebbe sempre rieletto. Contro Flavio Bolsonaro otterrebbe il 45% contro il 37%, ampliando il vantaggio di due punti rispetto a giugno (44%-38%). Contro Caiado vincerebbe per 45% a 36% (45%-35% a giugno), contro Zema per 45% a 35% (invariato rispetto a giugno) e contro Renan Santos per 45% a 33%, rispetto al 45%-31% della precedente rilevazione. Per la prima volta dal dicembre 2024, inoltre, l'approvazione del governo supera, seppur di misura, la disapprovazione: il 48% degli intervistati promuove l'esecutivo, contro il 47% che lo boccia. Il 36% esprime inoltre un giudizio positivo sull'operato del presidente, la stessa quota che lo valuta negativamente, mentre il 26% lo considera regolare.
Brasile, Lula allunga nei sondaggi a +8 punti su Flavio Bolsonaro
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