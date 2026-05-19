Brasile, lo scandalo Banco Master travolge Flavio Bolsonaro nei sondaggi

BRASILIA, 19 MAG - Il senatore brasiliano Flavio Bolsonaro ha perso sei punti percentuali nei sondaggi presidenziali dopo esser stato travolto nello scandalo legato al Banco Master e ai finanziamenti sospetti da parte del finanziere Daniel Vorcaro per il film "Dark Horse", dedicato al padre ed ex presidente Jair. E' quanto emerge dal sondaggio AtlasIntel secondo cui il presidente uscente e ricandidato Luiz Inacio Lula da Silva è ora avanti di oltre sette punti in un eventuale secondo turno, con il 48,9% delle intenzioni di voto contro il 41,8% del figlio maggiore dell'ex capo di Stato. Ad aprile Flavio Bolsonaro guidava invece il confronto con il 47,8% contro il 47,5% del presidente. La rilevazione è la prima realizzata dopo la diffusione da parte di Intercept Brasil di audio e messaggi nei quali Flavio Bolsonaro chiede denaro al banchiere Daniel Vorcaro, fondatore del fallito Banco Master e oggi in carcere per presunti reati finanziari. Secondo l'inchiesta, Vorcaro avrebbe trasferito circa 10,5 milioni di euro (61 milioni di real) per finanziare il film biografico sull'ex capo dello stato. La quota di elettori che dichiara di non votare Flavio Bolsonaro è salita dal 49,8% al 52%, mentre Lula ha ridotto leggermente il proprio livello di rifiuto dal 51% al 50,6%. Per il 45,1% degli intervistati, la diffusione delle conversazioni con Vorcaro ha indebolito la candidatura del senatore, mentre il 9,4% afferma di essere "molto meno disposto" a votarlo dopo lo scandalo. Nelle proiezioni relative al primo turno Lula resta in testa con il 47% contro il 34,3% di Bolsonaro, in calo del 5,4% sul 39,7% registrato ad aprile.