SAN PAOLO, 27 OTT - Il deputato brasiliano André Janones ha proposto un'unione delle forze della sinistra mondiale per contrastare l'estrema destra. "Se la sinistra mondiale si unisce, spazzeremo via l'estrema destra dalla faccia della Terra, ve lo garantisco", ha scritto oggi su X il parlamentare del partito Rede, eletto nello Stato di Minas Gerais. Janones ha precisato che una vittoria di questo fronte non porterebbe a un'egemonia della sinistra, ma consentirebbe alle diverse correnti politiche di tornare a confrontarsi democraticamente. "Saremmo egemonici? Mai! Siamo democratici, torneremo a dividerci secondo le nostre idee: sinistra, destra, centro, centrosinistra, centrodestra e così via", ha scritto, paragonando poi l'estrema destra al nazismo e definendola un capitolo della storia da non dimenticare, affinché resti una lezione sull'importanza della difesa permanente della democrazia. Dopo la rielezione di Luiz Inácio Lula da Silva alla presidenza brasiliana, Janones è stato invitato dal premier spagnolo Pedro Sánchez, esponente del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), a collaborare alla strategia per le elezioni generali in Spagna, previste per il 29 novembre 2026, secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana. Sánchez sarebbe interessato a replicare il modello di comunicazione digitale e mobilitazione di massa sperimentato da Janones durante la campagna di Lula, in particolare attraverso il canale WhatsApp "Exército do Lula", utilizzato per diffondere contenuti a sostegno del presidente e mobilitare gli elettori. Il viaggio in Spagna non è ancora stato confermato in via definitiva, mentre sono in fase di definizione gli aspetti logistici ed economici della partecipazione. Janones ha tuttavia manifestato la propria disponibilità, affermando che, se Lula darà il via libera, il suo gruppo è pronto a partire per sostenere le forze progressiste anche all'estero.
Brasile, Janones propone un'alleanza della sinistra mondiale contro l'estrema destra
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