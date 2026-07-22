SAN PAOLO, 22 LUG - Il governatore dello Stato di San Paolo, Tarcisio de Freitas, conferirà al presidente dell'Argentina Javier Milei l'Ordine dell'Ipiranga, la più alta onorificenza dello Stato paulista. La cerimonia si svolgerà sabato 25 luglio presso il Palacio dos Bandeirantes. Al termine, il capo dello Stato argentino parteciperà al congresso nazionale del Partito Liberale (Pl), in cui sarà ufficializzata la candidatura del senatore Flavio Bolsonaro alla presidenza della Repubblica. L'incontro tra Freitas e Milei era già stato annunciato nei giorni scorsi. Come già avvenuto in occasione della Conferenza di azione politica conservatrice (Cpac) del 2024, non sono previsti incontri istituzionali con il presidente Luiz Inácio Lula da Silva. I due leader si sono finora incontrati soltanto brevemente a margine del vertice del G20 di Rio de Janeiro, nel novembre 2024. Nei giorni scorsi il presidente argentino aveva espresso l'intenzione di fare visita all'ex presidente Jair Bolsonaro, agli arresti domiciliari a Brasilia, ma l'incontro è stato impedito da una decisione della Corte Suprema. Resta invece allo studio un incontro riservato tra Milei e Flavio Bolsonaro, che punta a rafforzare il proprio profilo internazionale in vista dell'avvio ufficiale della campagna elettorale.
Brasile, il governatore di San Paolo conferirà la massima onorificenza a Milei
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