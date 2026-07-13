BRASILIA, 13 LUG - Il governo brasiliano si è mobilitato per scongiurare una protesta dei camionisti, che hanno avviato una mobilitazione nei principali porti logistici del Paese per fare pressione sul presidente del Senato, Davi Alcolumbre, affinché porti al voto il decreto sui trasporti. La validità del decreto esecutivo, promosso dallo stesso governo e già approvato dalla Camera, scadrà il 16 luglio se non sarà esaminato dalla Camera alta. La mobilitazione è stata annunciata dall'Associazione brasiliana dei conducenti di veicoli a motore (Abrava), che accusa il Senato di rinviare da settimane l'esame del provvedimento. Per monitorare l'evoluzione della protesta, la Presidenza della Repubblica ha attivato l'Avvocatura generale dello Stato (Agu) e avviato contatti politici nel tentativo di favorire un accordo ed evitare un blocco del trasporto merci. Il decreto rafforza le tutele per gli autotrasportatori, introducendo sanzioni per le aziende che non rispettano il prezzo minimo del trasporto merci e aggiornando i criteri di calcolo del costo del trasporto sulla base delle spese effettive, come carburante, manutenzione e assicurazioni. Il testo prevede inoltre un salario minimo nazionale di 850 euro (5 mila real) per gli autisti dipendenti del settore.
Brasile, i camionisti minacciano lo sciopero per sbloccare il decreto sui trasporti
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBRASILIA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...