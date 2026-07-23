BRASILIA, 23 LUG - Il candidato alla presidenza del Brasile, Flavio Bolsonaro, ha annunciato che rafforzerà la sua sicurezza personale e inizierà a indossare permanentemente un giubbotto antiproiettile, a causa dell'aumento delle minacce e degli incitamenti alla violenza nei suoi confronti nelle ultime settimane. Un rapporto redatto dalla sua scorta ha registrato "oltre 2.000 contenuti, tra cui minacce esplicite, incitamenti alla violenza, riferimenti in codice e dichiarazioni legate a tentativi di attentato contro il senatore". Attualmente, il senatore del Partito liberale (Pl, di destra) indossa un giubbotto antiproiettile in occasione di eventi pubblici con grandi folle, come quelli tenutisi lo scorso anno a San Paolo e Rio de Janeiro, seguendo l'esempio di suo padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro, vittima di un attentato nella campagna elettorale del 2018. Il rivale del presidente Luiz Inacio Lula da Silva (candidato a un quarto mandato) alle elezioni di ottobre ha promesso che, se vincerà alle urne, una delle sue priorità sarà la lotta contro le gang Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, ritenute responsabili degli elevati livelli di insicurezza nel Paese.
Brasile, Flavio Bolsonaro indosserà sempre un giubbotto antiproiettile
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