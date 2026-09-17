RIO DE JANEIRO, 17 SET - Il Brasile si trova diviso tra piogge eccezionali nel sud e sudest del Paese e una siccità sempre più intensa al nord e nordest per effetto di El Nino. Il fenomeno ha raggiunto il livello di "molto forte", con un'anomalia di 2 gradi nelle acque del Pacifico equatoriale, accentuando condizioni meteorologiche opposte nelle diverse aree del Brasile. Lo riferisce ClimaInfo, evidenziando che a San Paolo, nei primi 14 giorni di settembre, sono caduti 253,8 millimetri di pioggia, una quantità circa tre volte superiore alla media dell'intero mese, segnando il mese più piovoso dall'inizio delle rilevazioni, nel 1943. Complessivamente, nel sud sono previste precipitazioni superiori alla media fino a novembre, con un eccesso di acqua nel suolo oltre i 150 millimetri in ottobre. All'estremo opposto, lo stato amazzonico di Roraima è alle prese con una grave siccità. A Boa Vista il Rio Branco è sceso di 22 centimetri in una settimana, raggiungendo 93 centimetri, sotto i minimi storici stagionali e 250 centimetri al di sotto del livello registrato nello stesso periodo del 2016. A luglio e agosto, nel bacino ha piovuto appena il 45% del previsto. La situazione critica si estende al nordest, dove i bacini sono scesi al 47,9% della capacità. Pernambuco è al 35,5%, il livello più basso della regione, mentre la Bahia è scesa al 62,7%. Le previsioni fino a novembre indicano precipitazioni inferiori alla media con deficit di acqua nel suolo superiori a 150 millimetri in diverse aree.
Brasile, El Nino divide il Paese tra piogge record e forte siccità
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