BRASILIA, 15 OTT - La banca pubblica brasiliana per lo sviluppo Bndes e il ministero dei Trasporti hanno firmato un contratto per preparare la concessione ai privati di 3.137 chilometri di strade federali in nove Stati del Nord e Nordest del Brasile. Il progetto riguarda cinque tratti delle autostrade Br-153, Br-010, Br-226, Br-116 e Br-104, con studi che dovrebbero concludersi entro la fine del 2030. L'iniziativa interessa aree in forte espansione economica, soprattutto per la produzione agricola, ma caratterizzate da carenze infrastrutturali. Secondo il presidente del Bndes, Aloizio Mercadante, l'obiettivo è portare investimenti in territori dove la crescita economica non è stata accompagnata da adeguati interventi sulle infrastrutture. Gli studi dovranno inoltre individuare soluzioni per ridurre il costo dei pedaggi e portare la connessione internet 5G lungo le strade. Il ministro dei Trasporti, George Santoro, ha ricordato che la politica di sostenibilità del dicastero prevede di destinare fino al 3% degli investimenti dei progetti alla transizione energetica e alla resilienza.
Brasile, banca Bndes studia concessioni per 3.137 km di autostrade
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