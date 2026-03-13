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Botte al 118 in ambulanza, arrestato in ospedale a Cuneo

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CUNEO, 13 MAR - È stato arrestato in ospedale a Cuneo, per i reati di lesioni a personale sanitario, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, il giovane paziente che nella notte tra martedì e mercoledì scorso aveva dato in escandescenze aggredendo i soccorritori in ambulanza. Il ragazzo, residente a Savigliano (Cuneo), era stato raggiunto nei pressi di una discoteca dal personale del 118 e poi trasportato in pronto soccorso. Durante il tragitto tuttavia aveva aggredito fisicamente i soccorritori. Ancora in stato di alterazione all'arrivo degli agenti della squadra volanti, il giovane ha continuato a minacciare il personale ospedaliero e i poliziotti, creando altresì ritardo nella gestione dei pazienti in attesa del triage. Per questi motivi è stato tratto in arresto e portato nelle camere di sicurezza della questura. L'autorità giudiziaria ha convalidato la misura e disposto anche l'obbligo di dimora nel comune di Savigliano, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 22 alle 7.

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