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Bosco in fiamme in Spagna, almeno 12 morti

ROMA, 10 LUG - Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almería, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del Governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il Ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una "tragedia senza precedenti". Attualmente, circa 150 persone e quattro autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.

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