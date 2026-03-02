Borsellino: corte d'Appello, 'La Barbera protesse interessi esterni alla mafia'

PALERMO, 02 MAR - "La Barbera (l'ex capo della Mobile di Palermo deceduto nel 2002 ndr) con la sua azione nel depistare le indagini volle agevolare chi intendeva tutelare assetti di interessi e di potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso che procedette all'esecuzione dell'attentato". E' il duro giudizio della corte d'Appello di Caltanissetta che oggi ha depositato le motivazioni della sentenza con cui, a maggio del 2024, aveva dichiarato prescritta l'accusa di calunnia aggravata dall'aver favorito la mafia contestata al funzionario di polizia Mario Bo, all'ispettore Fabrizio Mattei e all'agente Michele Ribaudo, finiti sotto processo per il depistaggio delle indagini sulla strage costata la vita al giudice Paolo Borsellino e ai 5 agenti della scorta. Gli imputati lavoravano nel pool investigativo sulle stragi del '92 coordinato da Arnaldo La Barbera. "Il ruolo che di fatto svolsero i servizi di sicurezza fu, se non quello di orientare la pista 'minimalista' e deviante, quantomeno quello di assecondarla e di acquietarsi ad essa" scrive la corte d'Appello di Caltanissetta. "Proprio nel momento in cui bisognava 'testare' l'ipotesi investigativa già formulata su un segmento operativo della preparazione della strage e poi cercare di andare oltre le dinamiche di mandamento nel quale si erano inserite per approfondire moventi, interessi e coinvolgimenti di un'azione delittuosa di così grande impatto e di rilevantissime conseguenze - spiega la Corte - quegli apparati il cui intervento si sarebbe potuto giustificare in una prospettiva di eccezione parametrata all'eccezionalità dell'evento, scompaiono dalla scena e si disimpegnano, senza offrire quel qualificato apporto informativo, che, pur rimanendo fuori o ai margini della legge, avrebbe potuto dare impulso ai percorsi investigativi che sarebbero dovuto giungere verso orizzonti e territori ben diversi dal quartiere della Guadagna".