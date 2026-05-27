- TOKYO, 27 MAG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in netto rialzo, trainata dalla tecnologia, in scia al record del listino Usa del Nasdaq, mentre le ultime operazioni militari Usa contro l'Iran, confermano agli occhi degli investitori, la fragilità della tregua in corso con l'Iran. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dell'1,42% a quota 65.918,81, con un gudagno di 922 punti. Sul mercato dei cambi lo yen perde terreno sul dollaro, a 159,20, e sull'euro a 185,30.
Borsa di Tokyo, apertura in aumento (+1,42%)
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