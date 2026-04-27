Borghi, Freni alla Consob sarebbe bravissimo, lui ottimo per quel ruolo

ROMA, 27 APR - "Freni alla Consob sarebbe bravissimo. Perché non è stato ancora nominato? Non mi occupo di nomine per il partito, mestiere molto difficile perché bisogna metter d'accordo tutti, quindi non so perché non sia stato ancora nominato, so però che sarebbe ottimo in quel ruolo". Lo afferma il senatore della Lega e membro del Copasir Claudio Borghi, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora,