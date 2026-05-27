Bolivia abroga norma, ora più facile proclamare lo stato di eccezione

LA PAZ, 26 MAG - La Camera dei deputati boliviana ha approvato questa sera in via definitiva la legge che abroga la norma 1341, ora trasmessa all'esecutivo per la promulgazione. Il provvedimento, già approvato dal Senato, è passato con una maggioranza qualificata al termine di una seduta segnata da un acceso dibattito politico. La norma riguarda il quadro regolatorio degli stati di eccezione e la sua abrogazione elimina una serie di vincoli procedurali introdotti nel 2020. I promotori sottolineano che non viene creata una nuova figura giuridica, già prevista dalla Costituzione, ma si rimuovono restrizioni che rendevano più complessa l'attivazione dello strumento. In un contesto di blocchi stradali e forte tensione sociale che dura da un mese, si apre ora il dibattito sulla possibilità che il presidente Rodrigo Paz ricorra allo stato di eccezione previsto dall'articolo 137 della Costituzione in caso di "grave turbamento dell'ordine interno".