Bolivia, 7 morti nelle prime 4 settimane di proteste e blocchi

LA PAZ, 29 MAG - Almeno sette persone sono morte e 23 sono rimaste ferite dall'inizio delle proteste che da settimane paralizzano ampie zone della Bolivia. È quanto emerge da un rapporto dell'Ufficio del Difensore civico relativo al periodo compreso tra il 1° e il 24 maggio, segnato da blocchi stradali, manifestazioni e scontri durante le operazioni delle forze di sicurezza per aprire corridoi umanitari. Secondo il documento, quattro persone sono decedute perché impossibilitate a ricevere cure mediche tempestive a causa delle barricate. Tra le vittime anche un bambino di 12 anni morto durante il trasporto in ambulanza verso un ospedale. Altri tre decessi hanno riguardato partecipanti alle mobilitazioni, tra cui un giovane di 23 anni colpito da un proiettile durante un'operazione di sgombero, episodio ancora sotto indagine. Il bilancio comprende inoltre 321 arresti, dei quali oltre due terzi si sono conclusi con il rilascio. Le proteste contro il presidente Rodrigo Paz proseguono da ormai oltre quattro settimane con richieste di dimissioni sostenute da organizzazioni contadine, sindacali e dai sostenitori dell'ex presidente Evo Morales. Oggi risultano attivi circa 70 punti di blocco in sei dei nove dipartimenti del Paese.