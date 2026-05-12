Bloccato dopo la colazione in un bar l'aggressore della donna nel ternano

STRONCONE (TERNI), 12 MAG - E' stato bloccato poco dopo avere fatto colazione in un bar nella zona industriale di Stroncone l'operaio di 42 anni fermato dai carabinieri per l'aggressione della moglie. Nel locale ha anche chiesto di acquistare un biglietto dell'autobus, lo stesso mezzo sul quale sabato scorso aveva colpito a martellate la donna. Quando è entrato nel bar l'uomo è stato riconosciuto dai titolari e da alcuni clienti. Nelle ultime ore la sua foto era infatti circolata su WhatsApp. Sono stati così subito avvertiti i carabinieri di Stroncone. Dopo avere fatto colazione l'operaio ha pagato ed è uscito. E' stato quindi raggiunto lungo la strada da una pattuglia dell'Arma che lo ha identificato e bloccato. Secondo quanto emerso dalle indagini sabato scorso aveva preso a Terni un autobus di linea raggiungendo la periferia di Stroncone. Qui era salita poi la moglie, che aveva appena finito di lavorare come badante presso una famiglia della zona. L'uomo l'aveva quindi aggredita per poi fuggire.