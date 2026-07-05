(ANSA-AFP) - ROMA, 06 LUG - La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014 quando è stata annessa unilateralmente, è rimasta senza elettricità a causa di un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche. Lo ha annunciato il governatore Mikhail Razvojaev, secondo quanto riporta l'Afp. "A seguito di un attacco nemico alle infrastrutture energetiche situate vicino a Sebastopoli, la nostra città è rimasta temporaneamente senza elettricità", ha scritto Razvojaev su Telegram. (ANSA-AFP).
Blackout a Sebastopoli per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche
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