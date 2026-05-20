Biologa accoltellata per strada nel Lodigiano, è caccia all'uomo

- LODI, 20 MAG - E' in corso una caccia all'uomo che ieri sera, a Castelgerundo (Lodi), ha inferto tre coltellate a una 54enne, biologa per l'Asst di Lodi, di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Le condizioni della donna sono gravi. A ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.