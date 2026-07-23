ROMA, 23 LUG - La Procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati tre persone, per omicidio colposo, per la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monterotondo, alle porte si Roma, durante le attività di un Centro estivo. La struttura interessata è stata posta sotto sequestro. I carabinieri della Compagnia e della Stazione di Monterotondo, coordinati dalla Procura, stanno compiendo tutti gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire l'accaduto. La Procura di Tivoli, oltre agli accertamenti medico-legali di rito, sta procedendo alle attività d'indagine per individuare con precisione tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. La tragedia è avvenuta ieri mattina mentre il bimbo si trovava in una piscina profonda circa 1,20 metri con altri 15 bimbi iscritti allo stesso centro estivo.
Bimbo morto in piscina vicino Roma, tre indagati per omicidio colposo
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