FIRENZE, 12 MAG - Nove indagati nell'inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni, deceduto al Meyer di Firenze la notte tra l'8 e il 9 maggio. La procura di Firenze ha notificato l'avviso di garanzia a medici e infermieri che prestavano servizio al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico. I reati ipotizzati sono cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Sabato prossimo sarà conferito l'incarico per l'autopsia sulla salma che si svolgerà nella stessa giornata all'istituto di medicina legale di Firenze.
Bimbo morto al Meyer, indagati 9 tra medici e infermieri
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiFIRENZE
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...