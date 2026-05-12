Bimbo morto al Meyer, indagati 9 tra medici e infermieri

FIRENZE, 12 MAG - Nove indagati nell'inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni, deceduto al Meyer di Firenze la notte tra l'8 e il 9 maggio. La procura di Firenze ha notificato l'avviso di garanzia a medici e infermieri che prestavano servizio al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico. I reati ipotizzati sono cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Sabato prossimo sarà conferito l'incarico per l'autopsia sulla salma che si svolgerà nella stessa giornata all'istituto di medicina legale di Firenze.