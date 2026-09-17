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Bimbo di due anni cade dal balcone, è gravissimo

VERONA, 17 SET - Un bambino di due anni è in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana (Verona). Le cause che hanno provocato la caduta del piccolo dal secondo piano sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Il bambino è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nella Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di borgo Trento.

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