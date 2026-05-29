Bimbi tirati per i capelli o bloccati sui banchi, maestra a processo

AVEZZANO, 29 MAG - Bambini offesi e tirati per i capelli, una bambina messa su uno scaffale per impedirle di uscire dall'aula: sono solo alcune delle accuse a carico di una maestra di scuola dell'infanzia che andrà processo, in tribunale ad Avezzano (L'Aquila), per il reato di abuso di mezzi di correzione e di disciplina in danno di bambini di età tra 4 e 5 anni. La Procura di Avezzano, si legge nell'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, ha chiuso le indagini ed emesso decreto per la citazione diretta a giudizio per l'udienza predibattimentale. Il magistrato, nella richiesta di processo, cita una decina di casi di maltrattamento. Davanti al giudice monocratico l'avvocato ha chiesto per la sua assistita la messa alla prova, che è stata accolta. Prossima udienza a novembre. Dalle indagini sono emersi presunti comportamenti aggressivi della maestra 49enne, ad esempio quando bloccava i bimbi sul banco dopo pranzo, con tono di voce minaccioso e aggressivo. In molti bambini, secondo l'accusa, il comportamento della donna ha generato pericolose lesioni psicofisiche. Alcuni genitori si sono costituiti parte civile nel processo tramite l'avvocato Paolo Frani. Per la difesa la maestra era convinta di agire per il bene dei piccoli.