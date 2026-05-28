Bimba risucchiata da idromassaggio, prognosi riservata al Gaslini

GENOVA, 28 MAG - È ancora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Gaslini la bimba tre anni che ieri pomeriggio è stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio di un residence di Celle Ligure. La bambina, tedesca, era in vacanza con i genitori, secondo quanto riportato dal Secolo XIX e stava giocando nella vasca idromassaggio quando la madre l'ha trovata sott'acqua. Il sospetto è che si sia avvicinata al bocchettone, e che il risucchio abbia "intrappolato" il costume, tirandola sotto. I genitori hanno subito dato l'allarme e sul posto è arrivata un'ambulanza con l'automedica. E' stato chiamato anche l'elisoccorso, che ha trasferito la bambina all'ospedale pediatrico Gaslini, dove è stata ricoverata in codice rosso. Al residence sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti. Il pm di turno ha disposto il sequestro della vasca.