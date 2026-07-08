TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA, 08 LUG - Non ha voluto attendere di arrivare nella clinica ginecologica della Aou di Sassari e ha scelto di venire al mondo sull'elisoccorso del 118 di Areus che stava trasportando la sua mamma: una bimba di origini magrebine è nata questa mattina pochi istanti prima del decollo dell'elicottero chiamato dal centro di accoglienza di Trinità d'Agultu dove la madre si trovava ospite. I soccorsi sono stati attivati dalla Centrale operativa 118 di Sassari dopo la chiamata in cui si chiedeva assistenza per una donna che aveva rotto le acque. Sono subito intervenuti sul posto il mezzo di base da Costa Paradiso e l'elisoccorso Areus di Olbia. Per la donna è stato disposto l'immediato trasferimento alla Clinica Ginecologica della Aou di Sassari ma la bambina è nata poco dopo sotto la supervisione del team medico. L'equipe dell'elisoccorso ha prestato assistenza sia alla mamma che alla neonata durante tutto il tragitto verso Sassari. Le loro condizioni di salute sono buone ed entrambe stanno bene.
Bimba nasce sull'elicottero del 118 prima del decollo, in Gallura
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