Bimba morta: trovate tracce di sangue su felpa della piccola

IMPERIA, 20 MAR - I carabinieri del Ris hanno trovato ulteriori tracce ematiche durante le ispezioni ai materiali sequestrati nella casa della donna in carcere perché sospettata dell'omicidio preterintenzionale della sua bambina di 2 anni. Il sangue è stato trovato, oltre che nella macchina della donna (usata, secondo gli inquirenti, per trasportare il cadavere della piccola dalla casa dell'amico alla casa della madre) e nella camera da letto, anche su una felpa della bambina e su una maglietta da uomo. Nei prossimi giorni dovrebbero iniziare le analisi sul dna dei reperti ematici e le relative comparazioni.