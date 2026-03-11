Bimba morta: tampone salivare al compagno per comparare dna

BORDIGHERA, 11 MAR - E' stato sottoposto a tampone salivare per l'esame del Dna da parte dei carabinieri del Ris di Parma Manuel I.. L'uomo, a piede libero, è accusato di omicidio preterintenzionale in concorso con la compagna Emanuela A., 43 anni, in carcere a Torino, per la morte della figlia Beatrice il 9 febbraio scorso nella sua abitazione di Montenero a Bordighera (Imperia). L'indagato ha accettato di sottoporsi al riscontro, assistito dal suo avvocato Cristian Urbini. La bimba era stata trovata senza vita a Bordighera, ma secondo la pm Veronica Meglio sarebbe deceduta a Perinaldo e trasportata ormai cadavere dalla madre la mattina seguente a casa sua, dove poi sono stati allertati i soccorsi. Si attendono ora i riscontri dell'autopsia e poi potranno essere celebrati i funerali della piccola. "Attendiamo gli esiti - ha deto Urbini -. Il mio assistito continua a prestare massima collaborazione con gli organi inquirenti".