Bimba morta, Ris prelevano due paia di scarpe nella casa

BORDIGHERA, 16 MAR - Due paia di scarpe sono state prelevate dai carabinieri del Ris nella casa di Montenero a Bordighera (Imperia) dove il 9 febbraio scorso è stata trovata morta la piccola Beatrice, 2 anni, per il cui decesso resta in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale la mamma Emanuela Aiello di 43 anni, mentre il compagno Manuel Iannuzzi è indagato in stato di libertà. A quanto si apprende le scarpe sarebbero di numero 35 e 21. Beatrice viveva con due sorelle di 9 e 10 anni e al momento non è chiaro a chi appartengano i reperti. I militari avrebbero acquisito anche altri oggetti da analizzare con attenzione. I carabinieri hanno poi oscurato la camera da letto della madre, dove si trova la culla della bambina, alla ricerca di tracce biologiche utilizzando una serie di reagenti anche spray che rendono fluorescenti determinati composti ritrovati sui muri o sul soffitto. Sul posto sono intervenuti sei militari e il pm Veronica Meglio, oltre a consulenti di parte. I Ris hanno ispezionato tutte le stanze alla ricerca di tracce di sangue, saliva o altri reperti considerati interessanti dal punto di vista investigativo.