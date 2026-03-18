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Bimba morta: repertate tracce di sangue nell'auto della madre

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GENOVA, 18 MAR - Due tracce ematiche, due piccole gocce di sangue, sono state trovate dai carabinieri del Ris all'inyterno dell'auto in uso a Manuela A, la donna in carcere dal 9 febbraio scorso perché accusata dell'omicidio preterintenzionale della figlia di due anni, trovata senza vita nell'abitazione della donna a Montenero di Bordighera. Le tracce ematiche, che si trovavano nella parte interna di una portiera posteriore dell'auto usata dalla donna, sono state repertate e verranno analizzate nei laboratori del Ris a Parma. Lo si legge su alcuni quotidiani. L'auto, una Volkswagen Golf, era stata sequestrata subito dopo il ritrovamento del cadavere ed è stata nuovamente esaminata dagli esperti del Ris impegnati in nuovi sopralluoghi ieri pomeriggio anche nella casa dell'amico della Donna, Manuel I., 42 anni, anche lui indagato, ma a piede libero, per l'omicidio preterintenzionale della piccola. Secondo gli inquirenti, è nell'appartamento dell'uomo che sarebbe avvenuta la morte della bambina il cui cadavere sarebbe poi stato trasportato nell'abitazione della donna con la Golf. A casa dell'uomo, oltre a biancheria da letto e effetti personali sono state sequestrate anche alcune scarpe. Sul corpo della bambina infatti il medico legale avrebbe trovato un'impronta parziale di scarpa.

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