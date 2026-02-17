Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bimba morta: carabinieri del Ris di nuovo nella casa di Perinaldo

AA

GENOVA, 17 FEB - E' ripreso stamani poco prima delle 10 il sopralluogo dei carabinieri del Ris nella casa di Manuel I., il compagno della donna che si trova in carcere con l'accusa di aver ucciso sua figlia, una bambina di due anni. Entrambi sono accusati di omicidio preterintenzionale. Sul posto oltre agli specialisti del Ris anche l'avvocato di Manuel I. e la pm Veronica Meglio. Il lungo sopralluogo di ieri, durato circa 9 ore, ha portato a repertare alcune macchie e al sequestro di una telecamera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Bimba mortaGENOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario