Bimba morta: carabinieri del Ris di nuovo nella casa di Perinaldo

GENOVA, 17 FEB - E' ripreso stamani poco prima delle 10 il sopralluogo dei carabinieri del Ris nella casa di Manuel I., il compagno della donna che si trova in carcere con l'accusa di aver ucciso sua figlia, una bambina di due anni. Entrambi sono accusati di omicidio preterintenzionale. Sul posto oltre agli specialisti del Ris anche l'avvocato di Manuel I. e la pm Veronica Meglio. Il lungo sopralluogo di ieri, durato circa 9 ore, ha portato a repertare alcune macchie e al sequestro di una telecamera.