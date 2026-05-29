Bimba investita in Molise, muore sei giorni dopo in ospedale ad Ancona

PORTOCANNONE, 29 MAG - Si è spenta ieri sera, nell'ospedale Salesi di Ancona dove era arrivata sabato scorso in gravissime condizioni, la bimba di 22 mesi investita dall'auto del padre davanti alla loro casa a Portocannone, in provincia di Campobasso. La piccola era giunta nel presidio marchigiano in elisoccorso. Secondo quanto ricostruito, il padre era alla guida di un'auto di grossa cilindrata e durante una manovra in retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. La bambina, trasportata d'urgenza nel vicino ospedale di Termoli, era stata poi trasferita in eliambulanza ad Ancona. Il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo, ha annunciato il lutto cittadino per il giorno del funerale. "La notizia della prematura scomparsa della piccola ci trova sgomenti - scrive il primo cittadino in un messaggio al paese -. E' un triste evento che scuote l'intera comunità e suscita profonda commozione. Nel porgere alla famiglia da parte dell'Amministrazione Comunale i sentimenti di partecipazione all'immenso e ingiusto dolore annuncio che, in segno di raccoglimento e rispetto, sarà proclamato il lutto cittadino. Lo stesso sarà stabilito con apposita ordinanza valevole per tutto il tempo in cui saranno celebrate le esequie e prevede: l'esposizione a mezz'asta delle bandiere esposte nel Palazzo Municipale e in altri edifici pubblici, l'invito ai cittadini, i titolari di attività commerciali e tutti i responsabili di organizzazioni e associazioni presenti nel territorio, a esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività in segno di raccoglimento e rispetto".