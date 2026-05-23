Bimba investita dal padre, la procura di Larino apre un'inchiesta

TERMOLI, 23 MAG - La procura di Larino ha aperto un fascicolo sull'incidente avvenuto questa mattina a Portocannone, nel Campobassano, dove una bambina di 22 mesi è stata investita accidentalmente dall'auto guidata dal padre davanti all'abitazione di famiglia. La piccola, trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona dopo un primo ricovero al San Timoteo di Termoli, è ricoverata in prognosi riservata. I medici hanno riscontrato diversi politraumi e un grave trauma cranico. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l'uomo stava effettuando una manovra in retromarcia e non si sarebbe accorto della presenza della figlia. Il fascicolo aperto dagli inquirenti è, al momento, per lesioni colpose. La polizia di Termoli sta conducendo gli accertamenti sull'accaduto e ha sequestrato l'auto coinvolta nell'incidente.