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Bignami, sulle preferenze noi ci mettiamo la faccia, i vigliacchi si nascondono

ROMA, 14 LUG - "Altri non hanno presentato neanche un emendamento" sulle preferenze "e questo vuol dire prendere in giro gli italiani. Noi ci mettiamo la faccia, voi ci mettete qualcos'altro. Voi siete l'esempio di vigliaccheria incapaci di agire a viso aperto. La differenza è tra chi si assume le responsabilità e chi si nasconde. Andiamo avanti con le votazioni". Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami parlando nell'Aula della Camera rivolto alle opposizioni.

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