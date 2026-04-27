Bicchielli, 'il nostro è un territorio fragile, censite 680mila frane'

PETACCIATO, 27 APR - "Il nostro è un territorio bellissimo, ma fragilissimo. Per numero di frane censite siamo arrivati quasi a 680mila. E' un tema diffuso che riguarda tutto il Paese. Il 95% dei Comuni italiani è a rischio idrogeologico, poi questa zona è anche a rischio sismico e c'è un problema di erosione costiera". Lo ha detto a Petacciato, nell'incontro in municipio con il sindaco della località molisana, Antonio Di Pardo, il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio Idrogeologico e sismico, il deputato Giuseppe Bicchielli. "Quella di Petacciato è una frana conosciuta - ha proseguito Bicchielli -. Dal 1906 ci sono stati almeno 15 movimenti importanti. C'è un monitoraggio costante. Il Governo ha stanziato delle risorse, sicuramente ce ne saranno altre. La Protezione civile è una delle migliori al mondo, ma l'emergenza è una logica che dobbiamo superare. Vogliamo anche capire come mai, quando vengono stanziate risorse, queste non vengono spese". Infine, Bicchielli ha stigmatizzato la confusione riscontrata fino ad oggi sulla materia, trattata da otto ministeri diversi. "Solo in questa legislatura è stata fatta una Commissione che si occupa specificamente di questa materia, trattata fino ad oggi con troppa frammentazione e, quindi, il lavoro di riordino che stiamo provando a fare va proprio in questa direzione".