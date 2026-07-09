ROMA, 09 LUG - "La riforma del reclutamento universitario chiude una stagione segnata da una burocrazia soffocante, da procedure poco trasparenti e da una selezione che troppo spesso si riduceva a valutazioni di pochi minuti. Un sistema che non creava opportunità, ma tradiva le aspettative: oltre 71.000 abilitati a fronte di meno di 40.000 chiamate in ruolo".Lo afferma la ministra dell'Università Anna Maria Bernini sui social. "La riforma dell'Abilitazione scientifica nazionale - aggiunge - introduce principi chiari: più qualità nel reclutamento significa avere professori e ricercatori migliori nelle aule e nei laboratori; valorizza l'autonomia degli atenei, riconoscendo loro maggiore responsabilità nelle scelte e nella selezione. Per questo voglio ringraziare l'Adi - Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca - e il suo segretario nazionale Davide Clementi, che hanno voluto esprimermi il loro apprezzamento per il superamento dell'attuale sistema dell'Asn. Quello che abbiamo avviato è un percorso che ora entra nella fase di attuazione. Un percorso da costruire insieme, anche con il prezioso contributo dell'Adi, perché l'università è un patrimonio comune che vogliamo sostenere, rendere più forte e valorizzare".
Bernini, con riforma reclutamento stop a procedure poco trasparenti
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...