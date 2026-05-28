Berlino, Germania e Paesi Bassi istituiranno comando congiunto fronte orientale Nato

ROMA, 28 MAG - La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi baltici per comandare le forze sul fianco orientale della Nato e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese, noto come 1GNC, "assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della Nato, in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia" nei prossimi mesi, ha dichiarato il ministero della Difesa tedesco in un comunicato.