Berlino, ci assumiamo le nostre responsabilità di leadership nella Nato

BERLINO, 21 MAG - "La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'Alleanza devono cambiare": lo ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul prima di un incontro dei ministri degli Esteri della Nato a Helsingborg alla luce del ridimensionamento delle truppe Usa in Europa. Lo riporta la Dpa. "L'obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico e militare della Germania e dell'Europa", ha affermato. La Germania vuole raggiungere il più rapidamente possibile l'obiettivo del 5% della Nato.