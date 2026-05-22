Beni confiscati, sindaco minacciato nell'Avellinese

AVELLINO, 22 MAG - "Sono stato minacciato sull'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata". Lo ha rivelato il sindaco di Taurano, in provincia di Avellino, Michele Bonfiglio, nel corso dell'incontro "Legalità e Futuro", promosso dalla Pro Loco, al quale partecipava anche il Comandante provinciale di carabinieri di Avellino, il colonnello Angelo Zito. Bonfiglio ha riferito di essere stato avvicinato da una persona, interessata ai beni confiscati, che gli ha chiesto conto, con toni esplicitamente minacciosi, delle decisioni che sta assumendo. Le dichiarazioni del sindaco hanno subito messo in moto le indagini da parte dei carabinieri per identificare l'autore delle presunte minacce. Sono complessivamente 21 gli immobili e un'azienda confiscati alla criminalità organizzata dei clan camorristici storicamente operanti nel Vallo di Lauro, parte dei quali già trasferiti al patrimonio comunale e altri in via di assegnazione con finalità sociali e pubbliche a enti e cooperative. "Non mi faccio intimidire -ha sottolineato il sindaco- e andremo avanti sulla strada tracciata per costruire ogni giorno un territorio libero da ogni forma di violenza e sopraffazione".