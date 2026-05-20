Ben Gvir replica a ministro Esteri Israele, 'noi non porgiamo l'altra guancia'

ROMA, 20 MAG - "Ci sono ancora persone nel governo che non hanno capito come comportarsi con i sostenitori del terrorismo. Ci si aspetta che il ministro degli Esteri israeliano comprenda che Israele ha smesso di essere un bambino che prende schiaffi. Chiunque venga sul nostro territorio per sostenere il terrorismo e identificarsi con Hamas prenderà una sberla e non porgeremo l'altra guancia". Così il ministro falco dell'ultradestra Ben Gvir risponde su X al ministro degli esteri israeliano Sa'ar che ha sconfessato il suo video sostenendo che non è "il volto di Israele'