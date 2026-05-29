Ben Butain (Q8 Italia), 'inclusione ed equità non sono principi astratti'

"Abbiamo sostenuto la mostra ANSA dedicata agli 80 anni del voto alle donne perché l'inclusione e l'equità non sono per noi principi astratti, ma valori che guidano il nostro modo di essere impresa". Lo ha dichiarato Naser Ben Butain, amministratore delegato di Q8 Italia, in occasione della presentazione della mostra "Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA. 1946 - 2026", al Complesso di Vicolo Valdina, in piazza Campo Marzio 42 a Roma. La rassegna fotografica - che sarà visitabile a titolo gratuito fino al 30 giugno e che, poi, sarà riallestita all'AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dal 3 luglio al primo agosto - è organizzata con il patrocinio di Farnesina, Anci e Comune di Roma, in collaborazione con Cinecittà/Istituto Luce e Fondazione Musica per Roma e con la partecipazione di Fastweb+Vodafone, Q8 Italia e Conou. "Questo impegno - ha aggiunto - si riflette anche nel percorso che ci ha portato a ottenere la certificazione sulla parità di genere e in una strategia di sostenibilità che integra dimensione ambientale, economica e sociale. In particolare, la sostenibilità sociale rappresenta il fulcro della nostra visione, perché mette al centro la persona, la sua unicità e il rispetto dei diritti fondamentali, sanciti tra l'altro anche dalla nostra politica sui diritti umani. Crediamo che le imprese abbiano una responsabilità concreta nel contribuire a una società più giusta, consapevole e inclusiva".