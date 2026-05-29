Bellezze naturali e giovani, al via il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026

MILANO, 29 MAG - Partirà dal Canal Grande di Venezia il prossimo 4 giugno la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 - Giro d'Italia a vela. I dieci team internazionali in gara, composti da olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti, si sfideranno in nove tappe che costeggiano l'Italia e le sue bellezze, in particolare quelle dei suoi fari, percorrendo 1250 miglia fino all'arrivo, il 12 luglio a Genova. Sono tre le discipline previste: l'Offshore, con lunghe navigazioni d'altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l'Inshore, con regate a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e infine il Board, disciplina acrobatica del Wing Foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Un tema lega tutte le tappe 'Mare e Futuro - Valore Paese Italia' grazie al progetto Giovani e al progetto 'Valore Paese Fari'. Il primo, nato un accordo tra la Marina Militare e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che sarà realizzato in collaborazione con la FIV - Federazione Italiana Vela - e la Capitaneria di Porto, include incontri divulgativi, attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell'ambiente marino, visita presso gli Arsenali Militari Marittimi, visita a bordo di navi, sommergibili e aeromobili della Marina Militare, uscite in mare, attività di formazione velica. Il secondo è una piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva dell'Italia lungo l'intero sistema costiero e un attenzione particolare per la rete dei fari. Anche per questo ciascuna delle barche partecipanti avrà il nome di un faro. Dopo Venezia, Cattolica, Vieste, Taranto, Siracusa, Tropea, Napoli, Portoferraio e Genova saranno i punti fermi (con anche Villaggio della Vela) del percorso della competizione organizzata da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e il Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI.