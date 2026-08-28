BELGRADO, 28 AGO - L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato "il macellaio dei Balcani" per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con "tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto". Lo ha annunciato il ministro della Giustizia serbo, Nenad Vujic, alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aja, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Belgrado, Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato
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