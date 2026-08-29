BRUXELLES, 29 AGO - "Il Belgio ha sempre sostenuto che gli asset russi debbano rimanere congelati finché la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e non risarcirà quest'ultima per i danni causati. La questione del loro utilizzo è del tutto diversa. Su questo punto, la posizione belga è ben nota e coerente. Non è cambiata dall'anno scorso". Lo afferma un portavoce del ministro degli Esteri belga Maxime Prévot interpellato dall'ANSA, precisando che "i rischi associati al loro utilizzo non sono magicamente scomparsi" e che "Prévot ribadirà questa posizione ai suoi omologhi europei nella riunione Gymnich dell'1 e 2 settembre".
Belgio, 'su uso asset russi nostra posizione non cambia, i rischi restano'
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