Beirut, nel raid 'mirato' dell'Idf uccisi una donna e due bimbi

(Vedi servizio delle 20:17) (ANSA-AFP) - BEIRUT, 28 MAG - Il ministero della Salute del Libano ha riferito che un attacco israeliano avvenuto oggi sulla zona sud di Beirut ha ucciso una donna e due bambini, dopo che l'esercito israeliano aveva affermato di aver "colpito con precisione" quell'area della capitale, senza identificare l'obiettivo. "L'attacco del nemico israeliano contro la città di Shueifat ha causato un bilancio definitivo di tre martiri, tra cui una donna e la sua bambina neonata, e un bambino di nazionalità siriana, oltre al ferimento di 15 persone, tra cui tre bambini e cinque donne", afferma un comunicato del ministero. (ANSA-AFP).