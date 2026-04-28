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Beirut, due soldati libanesi feriti in un attacco israeliano

ROMA, 28 APR - Un attacco israeliano contro truppe e soccorritori libanesi durante un'operazione di salvataggio nel villaggio di Majdal Zoun, nel sud del Libano, ha ferito due soldati libanesi. Lo ha dichiarato oggi l'esercito libanese, scrive il Guardian. Separatamente, il ministero della Salute del Paese ha dichiarato che almeno 2.534 persone sono state uccise e 7.863 ferite dagli attacchi israeliani dal 2 marzo.

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