ROMA, 29 MAG - Sale a 10 uccisi in poche ore il bilancio degli incessanti attacchi israeliani nel sud del Libano. Ai primi tre uccisi registratisi a Maarub (Tiro) e ad Aita Shaab (Bint Jbeil), si aggiungono quattro persone uccise a Debbin (Marjeyoun), altre due a Tayr Debba (Tiro) e un poliziotto ad Abba (Nabatiye). Lo riportano le autorità locali.
Beirut, 'bilancio dei raid israeliani sale a 10 uccisi in poche ore'
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