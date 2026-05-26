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Beirut, 28 persone uccise nei raid israeliani nelle ultime 24 ore

ROMA, 26 MAG - Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il Paese. Secondo i dati del ministero, 3.213 persone sono state uccise e 9.737 ferite negli attacchi israeliani da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo.

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