Bbc, 'Buckingham Palace era in possesso di controverse mail di Andrea da 6 anni'

ROMA, 30 MAG - Sei anni fa Buckingham Palace era entrato in possesso di e-mail che avrebbero dimostrato come Andrew Mountbatten-Windsor, in qualità di inviato commerciale, stesse condividendo informazioni governative riservate: questo secondo documenti del tribunale citati dalla Bbc. È emerso che un archivio di 30.000 email, contenente informazioni sulle controverse transazioni finanziarie dell'ex principe, è stato consegnato al Lord Ciambellano, il più alto funzionario della Casa Reale, nel 2020. Le email erano state sottratte da un contatto d'affari personale dell'ex principe Andrea. Interpellato in merito alla sorte delle email, Buckingham Palace ha dichiarato: "Poiché è in corso un'indagine di polizia riguardante il signor Mountbatten-Windsor, non è possibile rilasciare commenti su questi fatti". La scorsa settimana, la polizia della Thames Valley ha lanciato un nuovo appello affinché chiunque avesse informazioni si facesse avanti, in seguito all'arresto di Mountbatten-Windsor con l'accusa di abuso d'ufficio. Tuttavia, una ricerca tra i documenti del tribunale ha rivelato che una grande quantità di email relative alle finanze di Mountbatten-Windsor erano già state inviate ai funzionari di Palazzo, anni prima dell'inizio delle indagini attuali. Le email erano state oggetto di una controversia legale e i documenti di una sentenza dell'Alta Corte dell'aprile 2021 mostrano che una "copia dell'archivio" era stata fornita al "Lord Ciambellano nel maggio 2020". Nel giugno 2022, una successiva sentenza dell'Alta Corte fa riferimento a un'e-mail, datata 10 luglio 2020, affermando che le e-mail erano state "consegnate a Buckingham Palace".